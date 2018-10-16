مفتشات ” العمل ” بالرياض يضبطن عدة مخالفات لقرارات التأنيث والتوطين

حمود العنزي(صدى):

نفّذت مفتشات مكتب العمل التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، حملة تفتيشية على أحد المولات بشمال العاصمة للتأكُّد من التزام أصحاب المحال التجارية بقرارات التأنيث و التوطين.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات مثل تشغيل العاملة بدون عقد عمل مكتوب أو توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين.

يذكر أنّ المفتشات يحرصن أثناء تأدية عملهن على تقديم الإرشاد المهني للموظفات والإجابة عن استفساراتهن.