” الإسكان ” تكشف عدد الشركات المستخدمة لتقنيات البناء الحديث بمشاريع الوزارة

الرياض(صدى):

صرح محمد الغزواني؛ المشرف العام على قطاع التطوير العقاري في وزارة الإسكان، بإن هناك نحو 15 شركة تطوير عقاري تُستخدم تقنيات البناء الحديث في مشاريع الوزارة حاليًا.

و أوضح ” الغزواني ” ، أن الوزارة وقعت عددًا من الشراكات مع عدة مطورين عقاريين؛ وذلك لاستخدام تقنيات البناء الحديث في مشاريعها.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الخيارات السكنية وتوزيعها الجغرافي، الذي عُقد في مقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض، أمس.