تعرف على أجر عبدالحليم حافظ في فيلم الوسادة الخالية

أميرة خالد(صدى):

تصدر الفنان الراحل ” عبدالحليم حافظ ” قائمة الأعلى راتباَ أيام الزمن الجميل ، حيث كان يتقاضى 1000 جنيهاَ نظير الفيلم واحد،مقابل الأرقام الخيالية التي نسمعها اليوم عن أجور الفنانين والممثلين.

فقد أنضم إيصال الفنان عبدالحليم الحليم حافظ إلى متحف السينما ،عن أول دفعة من أجرة على فيلم ” الوسادة الخالية ” ، وكان المبلغ يقدر بألف جنيه مصري.

هذا وقد نشر المنتج هشام سليمان رئيس شبكة قنوات ” دي إم سي ” ، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، أول صورة إيصال استلام نقدية مُوقع عليه من عبد الحليم، عن فيلم ” الوسادة الخالية ” ، معلقا ” . ” الحمدلله الحمدلله الحمدلله، تحفة جديدة تتضم لمتحف السينما (صدق أو لا تصدق)، العظيم رمسيس نجيب والرهيب عبد الحليم حافظ، ونهارك سعيد ويومكم بيضحك .

يذكر ان ” متحف السينما ” ، يضم تحفًا وأنتيكات منروائع السينما المصرية.