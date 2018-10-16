بالصور.. عجوز تستبدل البيبسي بالمياه لمدة 64 عاما

لندن(صدى):

على الرغم من الأضرار التي تسببها المشروبات الغازية من تأثير على العظام و الأسنان ، خالفت ” جاكى بيج ” تلك النصيحة بعدما ظلت 64 عاما، لا تشرب شيئا سوى البيبسي بديلاَ للمياه

بدأت ” جاكي بيج ” البالغة من العمر 77 عاماَ شرب البيبسي فى عام 1954 وهى فى سن الثالثة عشر، تشرب مالا يقل عن أربعة علب بيبسي، وتنفق ما يقرب من 65 ألف جنيه إسترليني على شراء علب المياه الغازية، التي تجد فيها متعة كبيرة،

وأشارت أنها لم تنقطع عن شرب المياه الغازية إلا في فترة حملها فقط ،وتعد ” جاكي ” أم لأربعة أبناء وجدة لـ 11 حفيدا.