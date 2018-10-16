” بن دغر ” يفاجأ الجميع بتغريدة على تويتر بعد إعفاءه من منصبه

فهمي محمد(صدى):

على الرغم من إصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرار جريء أمس ” الإثنين ” بإعفاء أحمد بن دغر من رئاسة الحكومة اليمنية وإحالته للتحقيق، إلا أن الأخير فاجأ الجميع بتهنئة رئيس الحكومة اليمني الجديد متمنياً له كل التوفيق .

وقال ” بن دغر ” في صفحته على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” : ” تهانينا أخي معين عبدالملك سعيد رئيساً لمجلس الوزراء، وتمنياتنا لكم بالتوفيق في مهامكم الوطنية القادمة “.