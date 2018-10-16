بالصور.. بلدية ” رجال ألمع ” تقوم بجولات رقابية على المطاعم والمحلات 

محمد السعران(صدى):

نفذ قسم صحة البيئة في بلدية رجال ألمع جولات رقابية على عدد من والمطاعم والبوفيهات والمطابخ بمركز الحبيل للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات الصحية واللوائح المعتمدة والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المستهلكين .

وأوضح رئيس البلدية “سعيد بن علي حافظ” أن الفرق الرقابية قامت بعدد من الجولات الرقابية، شملت مطاعم وبوفيهات وأسواق تجارية ، وصادرت كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك , كما رصدت الفرق بعض الملاحظات كسوء تعبئة المواد الغذائية وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين وتدني مستوى النظافة العامة وسوء التخزين وأغلقت البلدية عدد من المحلات التجارية بعد أن سجلت فرق الرقابة عدداً من المخالفات على تلك المحلات ما أستوجب إغلاقها على الفور.

وأشار إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات النظامية حسب الأنظمة واللوائح, مؤكداً ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الصحية ، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية .