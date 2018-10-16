مدير الصندوق الكشفي العالمي يشكر جمعية الكشافة على نجاحها

حسين العلي (صدى):

قدم مدير الصندوق الكشفي العالمي السيد جون جيوقيقان ، التهنئة لجمعية الكشافة العربية السعودية على نجاحها في استضافة ورشة تحضير أداة تقييم الدعم العالمي ( GSAT ) للإقليم الكشفي العربي ” نحو كشفية ذات جودة ” التي عُقدت بالرياض خلال الفترة 5 – 7 / 1 / 1440هـ .

جاء ذلك في خطاب تلقاه نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد عبر فيه عن شُكره لشخصه وللجمعية ، واشار فيه الى انه من خلال قيادته لتلك الورشة ونجاحها سيكون هناك اثر كبير على الجمعيات الكشفية في المنطقة العربية ومن خلال معيار تقييم الـ ( GSAT ) سوف يتم تطوير حوكمة الجمعيات وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المجتمعية .

ووجه جون جيوقيقان في خطابه دعوه لنائب رئيس الجمعية لحضور المرحلة الثانية من الورشة التي ستعقد في مدينة فورزهيم بالمانيا خلال المدة 16 – 19 / 2 / 1440هـ ، والتي سيحضرها حوالي 70 قائداً كشفياً من مختلف دول العالم للعمل على خطط صلبة لتنمية العضوية في الجمعيات الكشفية ومنها الكشافة السعودية ، ولجعل عملهم مؤثر بشكل أكبر .

وتضمن الخطاب تأكيد مدير الصندوق على أهمية الحضور السعودي ممثلاً في نائب رئيس الجمعية للاستفادة من خبراته ومعلوماته من خلال عمله اميناً للجمعية ، خاصة في قيادته للمشروع الكشفي ” رسل السلام ” الذي يتطلع الى ان يبقى هو المشروع الحيوي الأول على مستوى العالم .