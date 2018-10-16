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مدير الصندوق الكشفي العالمي يشكر جمعية الكشافة على نجاحها

مدير الصندوق الكشفي العالمي يشكر جمعية الكشافة على نجاحها
حسين العلي (صدى):

قدم مدير الصندوق الكشفي العالمي السيد جون جيوقيقان ، التهنئة لجمعية الكشافة العربية السعودية على نجاحها في استضافة ورشة تحضير أداة تقييم الدعم العالمي ( GSAT ) للإقليم الكشفي العربي ”  نحو كشفية ذات جودة ” التي عُقدت بالرياض خلال الفترة 5 – 7  / 1 / 1440هـ .
جاء ذلك في خطاب تلقاه نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد  عبر فيه عن شُكره لشخصه وللجمعية ، واشار فيه الى انه من خلال قيادته لتلك الورشة ونجاحها سيكون هناك اثر كبير على الجمعيات الكشفية في المنطقة العربية ومن خلال معيار تقييم الـ ( GSAT ) سوف يتم تطوير حوكمة الجمعيات وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المجتمعية .

ووجه جون جيوقيقان في خطابه دعوه لنائب رئيس الجمعية لحضور المرحلة الثانية من الورشة التي ستعقد في مدينة فورزهيم بالمانيا  خلال المدة 16 – 19 / 2 / 1440هـ ، والتي سيحضرها  حوالي 70 قائداً كشفياً من مختلف دول العالم  للعمل على خطط صلبة لتنمية العضوية في الجمعيات الكشفية ومنها الكشافة السعودية ، ولجعل عملهم مؤثر بشكل أكبر .

وتضمن الخطاب تأكيد مدير الصندوق على أهمية الحضور السعودي ممثلاً في نائب رئيس الجمعية للاستفادة من خبراته ومعلوماته من خلال عمله اميناً للجمعية ، خاصة في قيادته للمشروع الكشفي ” رسل السلام ” الذي يتطلع الى ان يبقى هو المشروع الحيوي الأول على مستوى العالم .


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