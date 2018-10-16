” الحناء ” ثروة طبيعية لتغذية شعرك

متابعة_ أميرة خالد(صدى):

تجهل كثير من النساء الطرق الصحيحة للحصول على التغذية السليمة للشعر بمواد طبيعية تُساعد على استمرارية نموه وكثافته خاصة إذا كنتِ تُعانين مُشكلة قشرة بفروة الرأس.

وللحصول على نتائج أفضل والاستفادة من فوائد الحناء لشعرك اتبعي ما يلي:

– أحضريها من الصيدلية وأضيفي المياه الدافئة مع قليل من الزيوت الطبيعية.

– أتركيها لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

– يُمكنكِ الاعتماد على الحناء كوسيلة من الوسائل الطبيعية التي يُمكنكِ استخدامها لتغيير لون الشعر بطريقة صحية دون أضرار بشعركِ.

– استخدام الحناء مرتين في الشهر.