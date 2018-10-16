جراحة عاجلة ناجحة لإعادة الحركة لطفلة بجازان

جازان(صدى):

تمكن بفضل الله أطباء جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان من إجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات عقب استئصال ورم كبير من على منطقة الحبل الشوكي .

وكانت الطفلة قد وصلت لقسم الطوارئ وهي تعاني من عدم الحركة في الرجل اليمنى وضعف شديد في الرجل اليسرى الأمر الذي نتج عنه عدم مقدرتها على المشي ، وبعد إجراء كامل الفحوصات تبين وجود ورم كبير ضاغط على الحبل الشوكي في منتصف الظهر الأمر الذي أستدعي التوصية بإجراء جراحة عاجلة للمريضة ، حيث تم إخضاعها لعملية جراحية استغرقت خمس ساعات جرى خلال استئصال كامل للورم وإزالة الضغط على الحبل الشوكي وبفضل الله كانت النتائج متميزة جداً حيث أن المريضة استطاعت العودة للمشي مجدداً دون الحاجة لمساعدة من أحد وقد غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء وتخضع حالياً لمتابعة علاجية من خلال الفريق الطبي المعالج.