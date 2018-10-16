بالفيديو.. والدة غنوة عن ” أنغام ” : قامت بغسل جثمان شقيقتها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت والدة الفنانة الراحلة ” غنوة ” ، أن المطربة المصرية أنغام، قامت بغسل جثمان شقيقتها ” غنوة ” .

وقالت والدة ” غنوة ” خلال لقائها ببرنامج ” صبايا ” المذاع علي فضائية ” الحياة ” : ” أنغام قررت أن تدفن شقيقتها غنوة في المدافن الخاصة بها، وأنا وصيت أنغام إني أدفن جمب بنتي لما أموت ” .

وأضاقت: ” أنغام ركعت تحت ركبة غنوة وهي بتتغسل ” .

يُذكر أن الفنانة أنغام كانت قد أعلنت تأجيل حفلها الذي كان من المقرر إقامته 19 أكتوبر الجاري، لإفتتاح فرع ساقية الصاوي بالبروج؛ وذلك بعد وفاة شقيقتها.

وكانت الفنانة المصرية غنوة محمد علي سليمان شقيقة المطربة الشهيرة أنغام، قد لاقت مصرعها في حادث سير

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