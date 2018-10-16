غرفة أبها توظف 300 شابا بالشركات الوطنية

حسين العلي(صدى):

يواصل مركز التوطين بالغرفة التجارية الصناعية بأبها إجراء مقابلات شخصية لتوظيف شباب وشابات منطقة عسير بالشركات الوطنية ، حيث نظم المركز ملتقى توظيف للرجال يوم الخميس 24 / 01 /1440 هـ الموافق 04/10/2018م ، بالمركز الرئيسي ، وذلك بمشاركة 11 شركة وطنية ، حيث تم حضور 550 شاب من حاملات مؤهلات المختلفة لعمل مقابلات للتنافس عليها (300 ) وظيفة ما بين (موارد بشرية – موظف مبيعات – مشرفين مبيعات – مدراء فروع -مندوبين مبيعات – موظفين ائتمان -عضو فريق – محاسب -منسقين – مصففين ارفف – موصل طلبات- أمين صندوق – كاشير – بائع – حراس أمن )، هذا وقد بدأ الملتقى بأقامة ورش عمل عن كيفية الحصول على وظيفة وكيفية عمل المقابلة الشخصية والسيرة الذاتية .

من ناحيته قال رئيس مجلس إدارة الغرفة حسن الحويزي أن مركز التوطين بالغرفة فهو بالفعل مركزاً متخصصاً في توفير الوظائف والأعمال لشباب وشابات المنطقة ، مبيناً أنه تم إجراء مقابلات شخصية عديدة من قبل لطالبي العمل بالشركات الوطنية بالمركز الرئيسي فمثلا تم حضور 550 شاب لحاملي مؤهلات ( الثانوية العامة – والدبلوم والبكالوريوس ) لعمل مقابلات للتنافس على 300 وظيفة مابين (موارد بشرية – موظف مبيعات – مشرفين مبيعات – مدراء فروع -مندوبين مبيعات – موظفين ائتمان -عضو فريق – محاسب -منسقين – مصففين ارفف – موصل طلبات- أمين صندوق – كاشير – بائع – حراس أمن ) .



يتابع مثنياً على جهود الدولة في زيادة التوطين والتي تسعى لتقليص حجم البطالة في المملكة، فتعمل على تعزيز بيئة الأعمال عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتواصل جهودها للانتقال إلى اقتصاد معرفي، لكونه أحد ركائز الأجندة الوطنية لرؤية المملكة2030، كما تواصل دورها في إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع، وغرس ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر في الجامعات والمدارس، وتخريج أجيالٍ تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية، والطموح، حيث تهدف حكومتنا الرشيدة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطن والمواطنة ، لذا وضعت خطة طموحة لإحلال العمالة الوطنية في شتى مناحي الوظائف بالمملكة ، كما يتم متابعة التقدم الذي تحققه في هذا المجال.



اختتم الحويزي تصريحه مؤكداً على أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي الدائم من غرفة أبها لتحقيق أهداف مفهوم تنمية الاقتصاد والاستثمار الوطني لخدمة المجتمع المحلي المتسق مع رؤية المملكة 2030 م، وذلك للمساهمة في رفعة المجتمع اقتصاديا واستثماريا واجتماعيا في شتى المجالات الرامية لخدمة شباب وشابات عسير لمساعدتهم كي يتم توظيفهم وتوطين الوظائف خلال الفترة القادمة بإذن الله، حيث يتم ذلك العمل بالتدرج في عملية التوطين حتي يأتي ثماره ولا يؤثر في الخدمات التي تقدَّم للمواطنين، مؤكدًا أن الهدف من الخطة الموضوعه من قبل الغرفة في مراحلها المختلفة هو إحلال المواطنين في الوظائف العامة التي يشغلها غير السعوديين بشكل تدريجي .