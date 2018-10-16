نقل المحاكم العمالية إلى وزارة العدل خلال أكتوبر الجاري

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن إنتقال المحاكم العمالية إلى وزارة العدل خلال الشهر الجاري وذلك ضمن المشروع المشترك بين الوزارتين والذي يهدف إلى رفع مستوىى الخدمة في القضايا العمالية .

من جانبه قال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الإجتماعية خلال المؤتمر الدولي للتحكيم التجاري بالرياض أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق الوزارة لعدة مبادرات وبرامج، بينها العقود الإلكترونية لتفادي الخلافات العمالية، وبرنامج حماية الأجور لضمان صرف الأجور بالقطاع الخاص في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها.

ونبه ” الراجحي ” إلى أن هيئة تسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل استقبلت خلال العام الماضي نحو 60 ألف قضية انتهت 15% منها بالتسوية، بينما استقبلت الهيئة خلال الـ9 أشهر الماضية من العام الجاري نحو 60 ألف قضية، 20% منها انتهت بالتسوية، بارتفاع بلغ 5% عن العام الماضي.