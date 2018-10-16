وباء ” رقبة التابلت ” مرض يسببه الاستخدام المتزايد للجوالات

روما(صدى):

توصلت دراسة حديثة إلى أن الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية والحواسب اللوحية ” التابلت ” تتسبب في الإصابة بـ ” وباء رقبة التابلت ” والذي ظهر وسط الانتشار المتزايد للأجزة الحديثة وإدمان استخدامها.

ويؤدي ذلك المرض إلى تضرر فقرات الرقبة وما يتبع ذلك من مضاعفات خطيرة.

وأظهرت الدراسة أن الوباء ينتشر بشكل أكبر بين النساء والشباب، وبصفة عامة فإن نحو نصف من يستخدمون الهواتف الذكية بصفة منتظمة يعانون هذا المرض، 15% منهم تتطور حالتهم حتى لا يستطيعوا النوم.

وصرح رئيس الجمعية الإيطالية لجراحة العظام جوزيبي سيسا، بأن أعداد المصابين بآلام بسبب الحواسب اللوحية والهواتف آخذه في التزايد، وخصوصاً في جيل الشباب.