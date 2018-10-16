السجن والغرامة لمن تتصور في الأفراح وترسل صورها بكامل زينتها

نايف السالم(صدى):

أوضح المحامي خالد أبو راشد، أمس الأثنين، أن عقوبة من تتصور في الأفراح، ثم ترسل صورتها وهي بكامل زينتها، تتمثل في 5 سنوات سجنًا، وغرامة 3 ملايين ريال كحد أقصى.

وأشار أبو راشد خلال محاضرة له في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، إلى أن التنصت يعد جريمة معلوماتية، مؤكدًا أنه لا يحق لأي جهة كانت تفتيش جهاز الجوال الخاص بالشخص عدا النيابة العامة.

ولفت إلى أن المحقق بالنيابة له الحق في تفريغ محتوى الجوال لمعاينة القضية، وفي حال تم العثور على مقاطع إباحية يقوم بعمل قضيتين.