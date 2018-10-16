سقوط إحدى طائرات القوات الجوية واستشهاد طاقمها
صرح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع ، بأنه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم أمس الاثنين 6 / 2 / 1440هـ الموافق 15 أكتوبر 2018م، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، من نوع هوك أثناء طلعة تدريبية في المنطقة الشمالية الغربية، ونتج عن الحادث استشهاد طاقمها الجوي.
وأشار المصدر إلى بدء التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل الشهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20412 ] نشر منذ 49 دقيقة
رحمهما الله وتقبلهم مع الشهداء والصديقين والهم ذويهم الصبر والسلوان
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1092 ] نشر منذ 43 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمهم ويغفر لهم
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 3 دقائق
هي فخر يذدون عن أموالنا وارضنا وشرفنا هذه الشهادة الذي يتمنه الشعب السعودي ملايين بلد التوحيد والعقيدة الصحيحه قيادة وشعب متلاحم يرهب الارهاب الذي يروج له الاعلام المنافق المأجور ٠