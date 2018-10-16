” معك في السراء والضراء ” .. رسائل وجهها المواطنون لولي العهد

علي القحطاني(صدى):

دشن نشطاء رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الثلاثاء، وسمًا بعنوان ” رسالة لمحمد بن سلمان ” ،أعربوا من خلاله عن حبهم وفخرهم بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

وشهد الوسم آلاف من تغريدات الحب والتفاخر بإنجازات سمو ولي العهد ،والتي تسبق الكلام عبر واقع ملموس منذ سنوات.

وكشفت التغريدات عن عمق الترابط بين القيادة والشعب وتبادل المحبة، والرضا الشعبي، لتصفع المشككين والمرجفين صفعات موجعة.

وقال أحد المغردون في رسالته لولي العهد : ” لو شاف أبو تركي مواقف حفيده عَرَف بأن المُلك ثابت ومنصان ” .

بينما غرد آخر قائلا: ” تكلم فأوجز ورأى ثم نفذ عزم ثم حزم، ووعد فأوفى أوقد في داخل كل شخص شعلة من الشغف والفخر والرغبة بتحقيق الأحلام والاعتزاز بالوطن وحكامه ومواطنيه،أعانه الله وحقق مراده ونصر المملكة على أعدائها ” .

وأكد المغردون أنهم مع القيادة في السراء والضراء، واقفين بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن المملكة، أو تشويه صورتها، وتلفيق الاتهامات ضدها.