” معك في السراء والضراء ” .. رسائل وجهها المواطنون لولي العهد
دشن نشطاء رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الثلاثاء، وسمًا بعنوان ” رسالة لمحمد بن سلمان ” ،أعربوا من خلاله عن حبهم وفخرهم بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
وشهد الوسم آلاف من تغريدات الحب والتفاخر بإنجازات سمو ولي العهد ،والتي تسبق الكلام عبر واقع ملموس منذ سنوات.
وكشفت التغريدات عن عمق الترابط بين القيادة والشعب وتبادل المحبة، والرضا الشعبي، لتصفع المشككين والمرجفين صفعات موجعة.
وقال أحد المغردون في رسالته لولي العهد : ” لو شاف أبو تركي مواقف حفيده عَرَف بأن المُلك ثابت ومنصان ” .
بينما غرد آخر قائلا: ” تكلم فأوجز ورأى ثم نفذ عزم ثم حزم، ووعد فأوفى أوقد في داخل كل شخص شعلة من الشغف والفخر والرغبة بتحقيق الأحلام والاعتزاز بالوطن وحكامه ومواطنيه،أعانه الله وحقق مراده ونصر المملكة على أعدائها ” .
وأكد المغردون أنهم مع القيادة في السراء والضراء، واقفين بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن المملكة، أو تشويه صورتها، وتلفيق الاتهامات ضدها.
..الغاوي..[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا ولد سلمان هذا محمد سطر التاريخ اسمه رجاله
..الغاوي..[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا ولد سلمان هذا محمد سطر التاريخ اسمه رجاله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20412 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا كلام ما فيه شك
كل الشعب مع ولي العهد ضد كل خائن ومعتدي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 415 ] نشر منذ 1 ساعة
مع الله في السراء والضراء..
*****أســــــــــــــير بغرااامك*****[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 1 ساعة
وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه
(دام عزك ياوطني الغالي)
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2157 ] نشر منذ 54 دقيقة
نعم والله معك في السراء والضراء
كلنا سلمان وكلنا محمد
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 27 دقيقة
حب الوطن والقيادة تررعنا وتربينا من آبائنا هذا هو الشعب السعودي المخلص للقيادة وحب تراب الوطن، وليس للخونة الذين خانوا الله ورسوله بعطاء البيعه ثم نكسوا على رواسهم لمصالحمة الشخيصة وارضى الغريزه الارهابية ضد بلد التوحيد والخير الذي عم ارجاء الأرض وسنضل نعطي وندحر كل معتدي اثيم منافق ٠
معك في السراء والضراء ملايين بايعتك يعجز العالم واذنابهم من الخونة، بنيان مرصوص الشعب والقيادة ٠