15 عامًا في انتظار التعيين.. خريجة تربية تعرب عن ندمها للالتحاق بالكلية
مازالت خريجات كلية التربية في انتظار التعيين عملًا بتوصية مجلس الشورى لوزارتي التعليم والخدمة المدنية.
وأعربت إحدى خريجات التربية عن ندمها للاتحاق بالتربية دونًا عن غيرها من الكليات، قائلة : ” أكبر خطأ ارتكبته في حياتي التحاقي في كلية التربية ” وذلك بعد أن تبين لها أنها لا تؤهلها للحصول على وظيفة.
وأوضحت أنها خريجة قسم جغرافيا ، وأتممت قرابة 15 عاما من التخرج ولا تزال عاطلة، رغم استيفائها جميع الشروط.
وأضافت: ” اجتزت كل العقبات،إلا عقبة الانكسار والانتظار، مرت الأعوام ومضى العمر ونحن نترقب فرصة التوظيف أسوة بزميلاتنا بالسلك التعليمي ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35808 ] نشر منذ 1 ساعة
الصبر مفتاح الفرج😐
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20408 ] نشر منذ 55 دقيقة
نسأل الله ان يوفقكن جميعا للحصول على وظيفة تعينكن على الحياة الكريمه
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 24 دقيقة
تقوزن