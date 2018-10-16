ضبط رجل تنكر في زي نسائي للقاء زوجة صديقه

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على التنكر في زي نسائي، للقاء زوجة صديقه التي تربطه بها علاقة عاطفية سرًا.

وتمكن أهالي محافظة المنوفية بمصر من القبض على المتهم وهو يعمل نجار ، 22 سنة، متلبسًا وكبلوه، إلى أن أتت الشرطة للقبض عليه.

وبانتقال رجال الأمن وسؤال الرجل، أوضح أنه تنكر في ملابس نسائية حتي يتمكن من مقابلة زوجة أحد زملائه بأحد عقارات المنطقة، لارتباطه معها بعلاقة عاطفية.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات .