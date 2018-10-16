ضبط رجل تنكر في زي نسائي للقاء زوجة صديقه
أقدم رجل مصري على التنكر في زي نسائي، للقاء زوجة صديقه التي تربطه بها علاقة عاطفية سرًا.
وتمكن أهالي محافظة المنوفية بمصر من القبض على المتهم وهو يعمل نجار ، 22 سنة، متلبسًا وكبلوه، إلى أن أتت الشرطة للقبض عليه.
وبانتقال رجال الأمن وسؤال الرجل، أوضح أنه تنكر في ملابس نسائية حتي يتمكن من مقابلة زوجة أحد زملائه بأحد عقارات المنطقة، لارتباطه معها بعلاقة عاطفية.
وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35807 ] نشر منذ 51 دقيقة
مدري كيف يصير لك نفس مع زوجة خويك
يوم تخونه وعلى فراشه
لكن وش يدري الأنذال عن معنى الأخوه والصداقة
لكن زوجها يستاهل
لأن لو كان عنده ذرة رجوله
ماكان عرفك على زوجتة😐