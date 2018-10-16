مفتي لبنان: شعوب العالم العربي ستكون بالمرصاد لحملات الابتزاز السياسي على المملكة

بيروت(صدى):

تزامنًا مع الحملات التي يشنها الإعلام المعادي، مستغلا قضية اختفاء جمال خاشقجي، ضد المملكة، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان أن ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من سهام حاقدة وخبيثة تهدف للنيل من سياستها الحكيمة ،والرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الشجاع في مواقفه والمعروف في قراراته الصائبة في حماية المملكة من أي اهتزاز أمني أو سياسي.

وقال مفتي لبنان إن حملة الابتزاز السياسي على المملكة قبلة المسلمين فيها استفزاز وتحد لمشاعر أكثر من مليار مسلم.

وأضاف أن دور المملكة في نشر ثقافة الاعتدال ومحاربة التطرف والتعاون مع دول العالم في محاربة الإرهاب وإحباط عمليات كانت تستهدف دولا غربية ،محل تقدير العالم المتحضر.

وتابع : ” من المؤكد أن شعوب العالم العربي والإسلامي ستقف مع المملكة العربية السعودية وستكون بالمرصاد في وجه حملات الابتزاز السياسي، داعيا الله أن يحمي المملكة وشعبها ” .