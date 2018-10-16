حالة لا يمكن فيها إلغاء ” الخروج النهائي ” للعامل
توجه أحد المواطنين بسؤال لحساب خدمة عملاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بشأن طريقة إلغاء رخصة عمل بغرض الخروج النهائي.
وأكد حساب خدمة العملاء أنه في حال تم سداد رخصة العمل بغرض الخروج النهائي لا يمكن إلغاؤها.
وعاد العميل متسائلا : ” جواب أكيد 100% ” ،ليتم الرد بأنه : ” في حال تم سداد رخص العمل بغرض الخروج النهائي لا يمكن إلغاؤها ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35805 ] نشر منذ 2 ساعتين
أيش رايك نحلف لك بعد😐