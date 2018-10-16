حالة لا يمكن فيها إلغاء ” الخروج النهائي ” للعامل

عادل الحربي(صدى):

توجه أحد المواطنين بسؤال لحساب خدمة عملاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بشأن طريقة إلغاء رخصة عمل بغرض الخروج النهائي.

وأكد حساب خدمة العملاء أنه في حال تم سداد رخصة العمل بغرض الخروج النهائي لا يمكن إلغاؤها.

وعاد العميل متسائلا : ” جواب أكيد 100% ” ،ليتم الرد بأنه : ” في حال تم سداد رخص العمل بغرض الخروج النهائي لا يمكن إلغاؤها ” .