أم لـ6 أبناء.. مواطنة تعمل سائقة بشركة ” كريم ” تروي تجربتها

نايف السالم(صدى):

تعتبر المواطنة سهيلة المؤمن، والتي حصلت على رخصة لقيادة السيارات من الكويت قبل نحو 25 عاما، أول امرأة سعودية تنضم كسائقة لشركة ” كريم ” في المنطقة الشرقية.

وأوضحت سهيلة أن شقيقها هو أول من شجعها على العمل بالشركة، وهكذا تغلبت على مخاوفها الشخصية، وهي تخطو أولى خطواتها مع الشركة.

وأشارت إلى أنها تعمل كسائقة مع شركة كريم في أوقات فراغها، فهي أُم لستة أبناء وتدير مركزا صغيرا للتجميل.

ولفتت إلى أنه على الرغم من البدء حديثًا في هذه المهنة الا انها قد قوبلت بترحيب حار من زبائنها، وأفراد أُسرتها على السواء.