بالفيديو.. خبير استراتيجي: لا نجد حملة على السعودية إلا وخلفها تنظيمي الإخوان والولي الفقيه
علق الخبير الاستراتيجي حمود الرويس، على الحملات الإعلامية الممنهجة والموجهة ضد المملكة.
وأكد الرويس خلال لقائه ببرنامج ” ما وراء الحدث ” ،أن جميع المشاكل الموجوة في الدول العربية، يقف خلفها تنظيم الإخوان و تنظيم الولي الفقيه.
وقال الخبير الاستراتيجي : ” السعودية وقفت في وجه هذين التنظيمين، ووجهت لهم ضربة قاسية في الربيع العربي الذي أرادوا به تفكيك الدول العربية، لذلك لانجد حملة على المملكة إلا وخلفها الإخوان المسلمين، وهو نظام ممتد مابين قطر وتركيا ” .
حمود الرويس – خبير استراتيجي :
جميع المشاكل الموجوة في الدول العربية، يقف خلفها تنظيم الولي الفقية وتنظيم الإخوان #السعودية #فخرنا_قيادتنا #كلنا_سلمان_كلنا_محمد #قطر #قناة_الجزيرة #تنظيم_الحمدين #ما_وراء_الحدث pic.twitter.com/XRYXS7erTu
— قناة 24 السعودية (@Saudi_24) October 15, 2018
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