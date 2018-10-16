بالفيديو.. الأهداف الخبيثة التي سعت إليها ” الجزيرة ” من تغطيتها لقضية خاشقجي

الجزائر(صدى):

فضح الإعلامي الجزائري الدكتور أنور مالك، الأهداف الخبيثة التي سعت إليها قناة الجزيرة القطرية الموجهة، من خلال تغطيتها الغير مهنية والقائمة على التلفيق والتأليف بشأن قضية اختفاء جمال خاشقجي.

وأوضح مالك خلال برنامج ” المراقب ” ،أن الجزيرة تسعى لتشويه صورة السعودية أمام العالم، وكذلك التقليل من قدرات الأجهزة الأمنية السعودية، والاستهانة بها، والعمل بشكل غير سوي للمساس بالعهد الجديد الذي تعيشه السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده.

وقال: ” هذه القناة تأمل تحقيق أهدافها من خلال طرح الأكاذيب، وتلفيق القصص، وتكميم أفواه من يعارضها ” .

وأضاف : ” لن أنسى يوم أن كنت ضيفًا عليهم، وتحدثت عن دعم إيران لداعش، وفوجئت بانقطاع الاتصال فجأة ” .