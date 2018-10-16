إصابات بليغة في حادث تصادم حافلة طالبات بمركبة بالمجاردة

أبها(صدى):

شهد طريق الشهداء الرابط بين محافظتي المجاردة وبارق، أمس الأثنين، حادثًا مروريًا، نتج عنه إصابة 10 طالبات من جامعة الملك خالد فرع تهامة، وسائقين اثنين بإصابات بين بليغة وأخرى طفيفة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر في عسير محمد حسن الشهري ،أن عمليات المنطقه تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم وانقلاب بين سيارتين من نوع هايلكس وحافلة طالبات ،وعلى الفور تم توجيه الفرق الإسعافية.

وبوصول الفرق الإسعافية لموقع الحادث تبين أنه تم نقل جميع الإصابات عن طريق المواطنين.