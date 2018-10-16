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للوقاية من السرطان.. البنوك السعودية توجه نصيحة عند تبادل العملات

للوقاية من السرطان.. البنوك السعودية توجه نصيحة عند تبادل العملات
نواف السالم(صدى):

نصحت البنوك السعودية، المواطنين بغسل اليدين بعد تبادل العملات الورقية للوقاية من سرطان الثدي.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” يُنصح بغسل اليدين بعد تبادل العملات الورقية في الأماكن المزدحمة، فهي تتنقل بين آلاف الأيدي وتحمل آلاف الأمراض ” .

وأضاف في تغريدة سابقة : ” الكشف المبكر يساعد على شفاء أكثر من 65% من حالات سرطان الثدي ” .

وكشفت دراسة علمية، أن العملات الورقية تعيش عليها آلاف البكتيريا والميكروبات، وتحمل عددًا كبيرًا من الميكروبات والبكتيريا بسبب انتقالها من يد إلى يد.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 35804 ] نشر منذ 11 دقيقة

تحذيرررررررر هام

أﻋﺰﺍﺋﻲ : ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﻟﻤﺲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ فئة ٥٠/١٠٠/٥٠٠ ريال ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﻧﺘﺸﺎﺭ مرض ‏
( البكتيريا) ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻭ ﺣﺮﺻﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻜﻢ ﻧﺮﺟﻮﺍ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻛﻴﺎﺱ ﻣﺨﺼﺼﺔ
ﻭالاتصال ﺑﻲ أﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﻟﺠﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻭ ﺭﻗﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﻨﺪﻛﻢ
ﺃﻋﺎﻧﻨﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺘﻜﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻭﺃﺑﺪﺍً
❗ملاحظه:
فئة ٥٠٠ ريال ﺍﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻟنقل البكتيريا.😉

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