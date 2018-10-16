للوقاية من السرطان.. البنوك السعودية توجه نصيحة عند تبادل العملات

نواف السالم(صدى):

نصحت البنوك السعودية، المواطنين بغسل اليدين بعد تبادل العملات الورقية للوقاية من سرطان الثدي.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” يُنصح بغسل اليدين بعد تبادل العملات الورقية في الأماكن المزدحمة، فهي تتنقل بين آلاف الأيدي وتحمل آلاف الأمراض ” .

وأضاف في تغريدة سابقة : ” الكشف المبكر يساعد على شفاء أكثر من 65% من حالات سرطان الثدي ” .

وكشفت دراسة علمية، أن العملات الورقية تعيش عليها آلاف البكتيريا والميكروبات، وتحمل عددًا كبيرًا من الميكروبات والبكتيريا بسبب انتقالها من يد إلى يد.