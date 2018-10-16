آل الشيخ: أتمنى أشوف عبدالله الحمدان وهارون كمارا

ماجد محمد(صدى):

أعرب معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن رغبته في رؤية كل من عبدالله الحمدان وهارون كمارا مع المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أتمنى أشوف عبدالله الحمدان وكمارا ” ، وذلك بعد انتهاء مباراة الأخضر والعراق ضمن منافسات بطولة ” سوبر كلاسيكو ” الودية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني المنتخب البرازيلي، غدًا الثلاثاء، على ملعب الجوهة المشعة، في ختام البطولة الودية.