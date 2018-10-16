آل الشيخ: أتمنى أشوف عبدالله الحمدان وهارون كمارا
أعرب معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن رغبته في رؤية كل من عبدالله الحمدان وهارون كمارا مع المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة.
وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أتمنى أشوف عبدالله الحمدان وكمارا ” ، وذلك بعد انتهاء مباراة الأخضر والعراق ضمن منافسات بطولة ” سوبر كلاسيكو ” الودية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني المنتخب البرازيلي، غدًا الثلاثاء، على ملعب الجوهة المشعة، في ختام البطولة الودية.
زائر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 ساعات
وانت حتوحشنا هههههههههههههههههه