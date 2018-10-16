” سيمينز الألمانية ” : وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالرياض والدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، اليوم الإثنين، على توافر وظائف هندسية وإدارية للسعوديين والمقيمين من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من ” الرياض، والدمام ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” مهندس التقارير- مشروع المترو (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ومدير المشروع التجاري (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، أو المالية)، مدير إدارة المحطة والتخزين- مشروع المترو (الرياض): درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، أو إدارة الإنشاءات).

وأشارت ” الشركة ” ، أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:https://jobs.siemens-info.com