العثور على 61 حزمة قات داخل سيارة بعد انقلابها في الليث

نايف السالم(صدى):

تباشر مكافحة المخدرات بالليث التحقيق عن مصدر 61 حزمة قات عثر عليها رجال القوة الخاصة لأمن الطرق على طريق الساحل، في مركبة تعرضت لحادث انقلاب.

كان مركز العمليات الموحدة قد تلقى بلاغاً عن وقوع حادث انقلاب لمركبة عائلية على طريق الساحل الجديد، والذي بدوره أحال البلاغ للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، واتضح عند وصول دورية القوة الخاصة لأمن الطرق، وجود مركبة من نوع تويوتا عائلية، تعرضت لحادث انقلاب من طرف واحد، ولا يوجد أشخاص عند المركبة.

وعثر بداخل المركبة عند تفتيشها على حقيبتي ملابس بداخلهما 61 حزمة قات، فتم إعداد محضر وسلمت الحالة لمخدرات الليث.