بالصور.. طارق بن زياد والثريا يقيمون فعالية اليوم العالمي للعصا البيضاء 2018

محمد السعران(صدى):

اقامة مدرسة طارق بن زياد فصول النور بجازان ‬⁩ صباح امس فعالية اليوم العالمي للعصا البيضاء 2018‬⁩ بحضور المشرف التربوي بتعليم جازان الأستاذ احمد كبيسي و المدير التنفيذي لجمعية الثريا للمكفوفين بجازان الاستاذ يحيى كميت

‏ وقد تخلل الفعالية فقرة تحدي الظلام شارك فيها عدد من معلمي المدرسة تلى ذلك مرسم للأطفال لتصميم افظل شعار لليوم العالمي للعصا البيضاء

وفي نهاية الفعالية قدم معلم التربية الخاصه في مدرسة طارق بن زياد والأمين العام لجمعية الثريا للمكفوفين بجازان الاستاذ ابو بكر فرساني فقره توعوية بعنوان فن التعامل مع ⁧‫الكفيف‬⁩ اوضح من خلالها كيفية التعامل مع الكفيف و اهم الطرق المستخدمة في ذلك،

وقد بين ” فرساني ” الحقوق والوجبات تجاه المكفوفين حيث شدد على اهمية معاملتهم بشكل طبيعي شأنهم شأن المبصرين وأنهم لا يواجهون اي حرج من كونهم مكفوفين مؤكداً على دور المجتمع في تقبلهم بشكل طبيعي حتى يستطيعون ممارسة حياتهم بسهولة .



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