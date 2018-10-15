إسلام ٦٦٩ وافداً في هداية الخبر العام الماضي

سعيد العجل (صدى):

نجح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر “هداية” في استقطاب ٦٦٩ وافداً من جنسيات مختلفة إلى الإسلام في العام الماضي منهم ١٨٥ امرأة، وتضمنت قائمة المسلمين الجدد وافدين من دول أوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية ودول إفريقية، إضافة إلى غالبية من الدول الآسيوية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مكتب “هداية” الشيخ الدكتور صالح اليوسف، أن الجنسية الفلبينية تصدّرت قائمة الجنسيات الأكثر دخولاً إلى الدين الإسلامي خلال العام الماضي، مشيراً إلى إطلاق العديد من البرامج الدعوية للمسلمين الجدد داخل المكتب، وفي مقر أعمالهم وأماكن تواجدهم، مما ساهم في إسلام ٦٦٩ وافداً منهم ١٨٥ امرأة وتوزيع ١٤٤٥٠٦ وسيلة دعوية متنوعة في الوقت الذي تم إدراج المسلمين الجدد ضمن برنامج المسلم الجديد، الذي يشرف عليه نخبة من الدعاة بمختلف الجنسيات بهدف زيادة إيمانهم وتعريفهم بشكل أكبر على الشريعة الإسلامية.

وأكد “اليوسف” أن نسبة اعتناق الوافدين للدين الإسلامي في تزايد واضح خلال السنوات الأخيرة بالمنطقة الشرقية، وكذلك على مستوى المملكة، مرجعاً ذلك إلى الدور الكبير للبرامج الدعوية والإرشادية التي تقدمها المكاتب الدعوية بتوجيهات من وزارة الشؤون الإسلامية؛ لتعريف الوافدين غير المسلمين بالدِين الإسلامي وشريعته السمحة، إضافة للتعامل الحسن والأخلاق الحميدة التي يجدونها من أبناء هذه البلاد المباركة، والتي كان لها الأثر الكبير في تغيير نظرتهم عن الإسلام.