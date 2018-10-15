فنادق هيلتون بالرياض ومكة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأكدت الشركة أن العمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، مبينة أن الوظائف المتاحة وفق مسميات مشرف حراسة مسبح (الرياض)،و مشرف مطعم (الرياض)، وطاهي حفلات (مكة المكرمة)،و وكيل خدمة الضيوف (مكة المكرمة).

وأضافت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أكتوبر 2018م،،مشيرا إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا)