بالصور.. نائب أمير الرياض يفتتح ملتقى الاسكان والإسكان التعاوني الدولي والمعرض المصاحب له

سعيد العجل(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض ، بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل ، مساء اليوم، حفل ملتقى الإسكان التعاوني الدولي والمعرض المصاحب له ، الذي تنظمه الجمعية التعاونية للإسكان بالرياض بشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان .

وأوضح معالي وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل ، أن قطاع الإسكان يحظى بدعم واهتمام غير محدود من قبل القيادة الرشيدة في ظل السعي الدؤوب الى تحقيق تطلعات المواطنين كافة وتوفير المسكن الملائم لهم بالخيارات المتنوعة وبما يتناسب مع رغباتهم وقدراتهم .

وبين أن قطاع الإسكان التنموي هو أحد المبادرات الرائدة التي أطلقتها وزارة الإسكان ضمن برنامج الإسكان التي تهدف إلى توفير السكن لمستحقي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة ومن في حكمهم ، موضحا بأن من أهم أنجازات الإسكان التنموي هو توقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيتين تعاونية بالاسكان التعاوني وأطلاق مبادرة لتأسيس 5 جمعيات تعاونية متخصصة في الإسكان بالمملكة واطلاق مبادرة التأمين المالي للتمويل تلك الجمعيات والموافقة على منح أراضي للجمعيات التعاونية للإسكانية في مشاريع الإسكان التعاوني .

وأشار الحقيل إلى توقيع العديد من الاتفاقيات لتوفير الألاف من الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية إطارية ستسهم في توفير أكثر من 3500 وحدة بنظام حق الانتفاع بإدارة من الجمعيات الأهلية وبتمويل من وزارة الإسكان .

وأفاد رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية للإسكان بالرياض الدكتور عبد الله بن جلوي الشدادي ، أن الملتقى يهدف إلى المساهمة في حل مشكلة الإسكان ونشر ثقافة الإسكان التعاوني في المملكة انطلاقا من الدور الذي يلعبه الإسكان التعاوني في العالم، مبيناً أن الإسكان التعاوني يعد مساراً يمكن أن يسهم ويساعد في جانب العرض من الوحدات السكنية ، كما أنه يسهم في تمكين المواطن من المساهمة في التنمية في ماله وجهده ووقته وكذلك المساهمة في حل مشكلة الإسكان بصفة عامة.

وأشار الشدادي إلى أن الجمعية تتطلع أن يكون هذا الملتقى البداية الحقيقة لنشر المفهوم التعاوني ونشر تعاونيات الإسكان في كل منطقة من مناطق المملكة وفي كل محافظة ومركز ، موضحاً بأن 35 مفكراً وخبيراً وممارساً وتعاوني سيناقشون جلسات الملتقى التي تمتد لثلاثة أيام المحاور التالية واقع ومستقبل الإسكان التعاوني في ظل رؤية المملكة 2030 ومقومات نجاح للإسكان التعاوني والتحديات والفرص والتجارب العالمية والأقليمية والنماذج والتجارب العالمية المحلية وقضية التمويل وتقنية البناء والتطوير والتشييد الحديثة .

وشمل برنامج الحفل تكريم الرعاة والداعمين لأهداف جمعية الإسكان التعاوني وفعاليات الملتقى وتقديمه المنحة السكنية المكونة من (16) وحدة سكنية تقدر قيمتها بنحو (8.5) مليون ريال لتوزيعها على المستحقين .

بعد ذلك قام سمو نائب أمير منطقة الرياض بتوزيع الوحدات السكنية الخاصة بالمنحة على مستحقيها .

ثم افتتح المعرض المصاحب للمنتجات التعاونية الإسكانية .