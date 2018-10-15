الكشف عن حجم إصابة ياسر الشهراني

نواف السالم(صدى):

كشفت الفحوصات التي أجريت لـ لاعب الهلال، ياسر الشهراني، أن إصابته عبارة عن شد عضلي بسيط، لن تعيقه من المشاركة مع فريقه أمام الاتحاد، يوم السبت القادم.

وأصيب ” الشهراني ” في الشوط الثاني من مباراة الأخضر والعراق، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن بطولة ” سوبر كلاسيكو الودية ” .

ويلاقي الهلال الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، الاتحاد الذي يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة فقط، يوم السبت القادم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .