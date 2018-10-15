بالفيديو.. تضرر 35 طالبة من ذوي الإحتياجات لإغلاق الفصول بإحدى مدارس المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

تسبب قرار مديرة مدرسة ” أمامة بن الصامت ” بالمدينة المنورة، بإغلاق فصول التربية الخاصة بدون سابق إنذار أو توفير بديل، في تضرر حوالي 35 طالبة بمختلف المراحل التعليمية.

قالت ” أم جنى ” ولية أمر إحدى الطالبات المتضررات من إغلاق فصول التربية الخاصة بالمدرسة، إن المشكلة بإختصار تتلخص في أن الطالبات تفاجئنا عندما ذهبوا إلى المدرسة يوم 5/2/1440 هـ بإغلاق الفصول دون سابق إنذار أو توفير بديل مناسب للطالبات.

وأضافت ” أم جنى ” ، في مداخلة هاتفية ببرنامج ” معالي المواطن ” المذاع عبر فضائية ” MBC ” ، أنها إنصدمت من شكل الفصول وهي ومغلقة بحاجز والحواجز تنتهي بمدخل وكتب عليها ” تم تحويلها لروضة ” .

وأكملت ” أم جنى ” ، وعندما توجهت للمديرة قالتى لي إنها لا تعلم أي شيء وأنها تفاجأت هي الأخرى بالخبر مثل أولياء الأمور، لافتة إلى أنه تم جمع كافة أغراض المعلمات ورميها بأحد الفصول، وتم إخراج الطالبات إلى ساحة المدرسة وهن من ذوي الإحتياجات الخاصة ولا يقدرن على تحمل الجلوس بهذه الطريقة أو تحمل التعب والمجهود.

وأشارت ” أم جنى ” ، إلى أنه لم يتم توفير البديل ومع ذلك قامت مديرة التربية الخاصة بالتعاون مع مشرفتين قامو بترتيب الفصل الوحيد الذي جمعت به أغراض المعلمات وتواصلوا معنا قائلين: ” أحضروا البنات بدءًا من الغد ” ، موضحة أن هذا الفصل من المفترض أن يداوم به جميع الطالبات بكافة المراحل المختلفة بالإضافة إلى تواجد المعلمات.

ومن جانبها نشر الحساب الرسمي للإدارة العامة لتعليم منطقة المدينة المنورة، تغريدة عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، تضمنت بيان له قالت فيه: ” حيال ما تم تداوله بخصوص طالبات التربية الخاصة بمدرسة ” أمامة بن الصامت ” ، تود الإدارة إيضاح الأتي: المدرسة تخضع لمشروع تأهيل لفصولها بشكل يليق بطالبات التربية الخاصة، وإضافة روضة أطفال لطلاب الدمج، لاستقبال الطالبات من ذوي الإعاقة الفكرية من سن ” 3:6″ سنوات .

وبناءًا عليه تم إيقاف الدراسة لمدة يومين من أجل تهيئة مكان بديل للطالبات ريثما ينتهي المشروع والمقرر له 60 يوم.