مستشفى دلة تعلن حاجتها لشغل وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مستشفى دلة، عن حاجتها لموظفين من السعوديين والمقيمين، لشغل وظائف صحية شاغرة لديها.

واشترطت في المتقدمين أن يحملون درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، موضحة أن بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

والوظائف هي: مساعد طبيب الأسنان/ ممرض: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، طبيب مقيم عظام: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وذكرت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 15 أكتوبر 2018م، وذلك عبر الرابطhttps://careers.dallah