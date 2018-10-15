إصابة طالب في مشاجرة جماعية بثانوية بتثليث

نايف السالم (صدى):

أصيب طالب اليوم الإثنين، إثر مشاجرة جماعية أثناء الفسحة بين طلبة بإحدى الثانويات في محافظة تثليث، حيث نُقل إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وقالت إدارة تعليم بيشة : إنه وقعت مشاجرة بين مجموعة من الطلاب، في البداية بين طالبين، ثم بعد ذلك تطورت أثناء الفسحة إلى مشاجرة جماعية، وحاول المعلمون المشرفون على الطلاب أثناء الفسحة السيطرة عليها، حيث تعرض أحد الطلاب لجرح بواسطة “قلم “.

ويذكر أن تم إبلاغ الجهات الأمنية، وتولت الموضوع، حيث تلقى الطالب المصاب العلاج بمستشفى تثليث، وصحته حاليًا جيدة.