إصابة طالب في مشاجرة جماعية بثانوية بتثليث
أصيب طالب اليوم الإثنين، إثر مشاجرة جماعية أثناء الفسحة بين طلبة بإحدى الثانويات في محافظة تثليث، حيث نُقل إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
وقالت إدارة تعليم بيشة : إنه وقعت مشاجرة بين مجموعة من الطلاب، في البداية بين طالبين، ثم بعد ذلك تطورت أثناء الفسحة إلى مشاجرة جماعية، وحاول المعلمون المشرفون على الطلاب أثناء الفسحة السيطرة عليها، حيث تعرض أحد الطلاب لجرح بواسطة “قلم “.
ويذكر أن تم إبلاغ الجهات الأمنية، وتولت الموضوع، حيث تلقى الطالب المصاب العلاج بمستشفى تثليث، وصحته حاليًا جيدة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35805 ] نشر منذ 5 دقائق
على جميع مدراء ومساعدين تفتيش الطلبه حين حضورهم المدرسه
لطفاً لا أمراً نرجو التعاون بإبلاغ وزارة الداخليه وحماية المستهلك ضد المكتبات والأسواق التي تبيع قلم (بوسكين) بالاضافة للحملات المكثفة للمشرفين في المدارس والإدارات التربوية منعاً لتداول هذا القلم بين أبناءنا الطلبة وحرصاً على سلامتهم