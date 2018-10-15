القانوني خالد أبو راشد يكشف عقوبة إرسال المرأة صورها بكامل زينتها

عادل الحربي (صدى):

كشف المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، العقوبة المنتظرة لكل من تتصور في الزواجات ثم ترسل صورتها وهي بكامل زينتها.

وأوضحت خلال محاضرة ألقاها بقاعة الملك فيصل في جامعة الملك عبدالعزيز، أن العقوبة تتمثل في السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال كحد أقصى.

كما حذَّر ” أبو راشد ” ، من تبادل المقاطع الإباحية والممارسات الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المادة السادسة تجرم الإنتاج والإرسال والتخزين للمقاطع الإباحية.

وأكد أن النيابة العامة فقط هي التي يحث لأعضائها تفتيش جهاز الجوال الخاص بالشخص، وفي حال تم العثور على مقاطع إباحية يتم عمل قضيتين.