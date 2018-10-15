بالفيديو.. طريقة جديدة لاختيار الفائزتين بالسيارتين بمماراة الأخضر والعراق
اتبع القائمين على اختيار الفائزين بالسيارتت في المباريات، طريق جديدة لأول مرة في الاختيار بعيدًا عن رقم تذكرة حضور المباراة.
واختارت الكاميرا التي تنقل أحداث مباراة العراق والمنتخب الوطني، الفائزتين بالسيارة بين شوطي المباراة.
#فيديو | لقطة من أرض الملعب للفائزين بالسيارات المقدمة من الهيئة العامة للرياضة بين شوطي لقاء #السعودية_العراق.
#سوبر_كلاسيكو
#SuperClasico_in_KSA pic.twitter.com/UhlLsWFZpd
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨
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