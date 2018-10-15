بالفيديو.. طريقة جديدة لاختيار الفائزتين بالسيارتين بمماراة الأخضر والعراق

علي القحطاني (صدى):

اتبع القائمين على اختيار الفائزين بالسيارتت في المباريات، طريق جديدة لأول مرة في الاختيار بعيدًا عن رقم تذكرة حضور المباراة.

واختارت الكاميرا التي تنقل أحداث مباراة العراق والمنتخب الوطني، الفائزتين بالسيارة بين شوطي المباراة.