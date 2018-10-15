بالفيديو.. تضرر المنازل والأشخاص من إعصار اللبان بعد ضربه المهرة اليمنية

سعيد العجل(صدى):

ضرب إعصار اللبان، محافظة المهرة اليمنية، اليوم الاثنين، ما تسبب في تضرر 53 منزلًا بالإضافة إلى تعطل 92% من الكهرباء.

وكشف مقطع فيديو، حجم الخسائر التي لحقت بالمحافظة من جراء الإعصار، حيث تم إغلاق الطرق بين المديريات فيما لجأ 1000 شخص إلى المبيت في مدارس الغيطة.

وعلى إثر ذلك قدّمت السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بواقع 100 خيمة و200 بساط، و200 سلة غذائية، و1500 بطانية، وكذلك طائرتان C31 تحمل 16 طن و280 كيلو جرام من السلال الغذائية.