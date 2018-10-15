بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته بعد الراحة

ماجد محمد(صدى):

استأنف لاعبي نادي الهلال لكرة القدم تدريباتهم اليوم بعد أن تمتعوا بالراحة التي منحها لهم الجهاز الفني يوم أمس.

وبدأ المران لتدريبات بدنية ولياقية متنوعة، وفرض المدير الفني جورجي جيسوس مناورة علئ جزء من مساحة الملعب .

قام المحترف الفرنسي ” غوميز ” بالجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي، أوضحت الفحوصات تعرض عمر خريين لكدمة في الركبة ، حيث بدأ برنامجه العلاجي والتأهيلي ستحدد مدته بناءا على استجابته للبرنامج.

وتعرض سلمان الفرج لتمزق في عضلة الفخد مع المنتخب السعودي ، وسيخضع علئ إثره لبرنامج علاجي وتأهيلي.

منح الجهاز الفني لاعبي المنتخب السعودي راحة يوم الغد على أن يلتحقوا بالتدريب مساء الأربعاء .

ومن المقرر أن يصل الثنائي عمر عبدالرحمن وعلي الحبسي مساء يوم الأربعاء، على أن يشارك في تدريبات مساء الخميس، كما سيصل البيروفي كاريلو الخميس المقبل ليلتحق بتدريبات الفريق مساء الجمعة.