هبوط اضطراري لطائرة عمودية تابعة لعمليات الخفجي المشتركة بسبب الرياح

علي القحطاني(صدى):

أضطرت طائرة عمودية تابعة لعمليات الخفجي المشتركة، للهبوط، بسبب تغير مفاجئ في الأحوال الجوية وسرعة الرياح، مما أجبر قائد الطائرة بالعودة إلى اليابسة والهبوط بشكل طبيعي في منطقة مفتوحة وآمنة خارج مرافق الشركة.

وقالت مصادر: إنه تم إخلاء جميع ركاب الطائرة العمودية وهم بصحة جيدة وبعد تحسن الأحوال الجوية عادت الطائرة إلى مهبط عمليات الخفجي المشتركة في تمام الساعة 12:05 ظهراً.

ويذكر أن الطائرة كانت تحمل 10 ركاب، بالإضافة إلى طيار ومساعده، حيث اضطرت للهبوط بسبب انعدام الرؤية وسرعة الرياح في مهبط عمليات الخفجي المشتركة.