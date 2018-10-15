بالفيديو.. خريجة بكالريوس التغذية تحكي معاناتها بعد تصنيف ” التخصصات الصحية “

علي القحطاني (صدى):

روت المواطنة رؤى الحيدري، خريجة بكالوريس التغذية، معاناتها بعد تصنيف هيئة التخصصات الصحية.

وأوضحت في مداخلة لها ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أنها بعد تخرجها عملت في مستشفى، وفجأة طلبوا منها وزملاها التصنيفات، مؤكدة أنها وزميلتها المتخرجة في نفس العام ونفس الكلية ونفس الشهادة، فتم تصنيفها أخصائية بقيود وزميلتها بدون قيود.

وأشارت إلى أنها رفضت أن تجدد بطاقتها بعد سنتين، مضيفة : ” التصنيف ببركة الرحمن وليس على أساس علمي .. التصنيف عشوائي ” ، أن سنين الخبرة أو الدورات أو الدبلومات لا تشفع لهن في تصنيفهن.

وقالت الدكتورة رويدة إدريس، استشارية التغذية، إن تصنيف هيئة التخصصات الصحية كانت نتيجته أن تكون أجنبيًا في في بلد ثانية، مضيفة : ” أعطيني تصنيف ووظيفة ولا تعطيني تصنيف ووظيفة ما في، فين أروح اشتغل .. اروح اتغرب ” .

استشارية التغذية د.رويدة ادريس:

تصنيف هيئة التخصصات الصحية نتيجته أن تكون أجنبي في وطنك.#معالي_المواطن pic.twitter.com/CDrgi9jmlg — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨