الراجحي: ما وصلنا إليه يدعونا لوحدة الصف واجتماع الكلمة

علي القحطاني(صدى):

أكد سليمان الراجحي، رجل الأعمال، أنه عاش أزمنة كثيرة طوال سنوات عمره الـ90، مشيرًا إلى أن ما وصلت إليه المملكة يدعونا إلى شكر الله والسمع والطاعة لولاة الأمر.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” تجاوزت التسعين عاماً من العمر،وعشت أزمنة الخوف والأمن، والجوع والغنى، وعقود الجهل والعلم ” .

وأضاف : ” وما وصلت إليه بلادنا -ولله الحمد- من بسط للأمن، وانتشار للعلم،وحياة كريمة، يدعونا إلى شكر الله، والسمع والطاعة لولاة أمرنا، والسعي لوحدة الصف، واجتماع الكلمة، والعمل الدؤوب لما فيه نفع البلاد والعباد ” .