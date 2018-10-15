القطاع الصحي الشرقي ينفذ دورة التواصل بين الممارس الصحي ومتلقي الخدمة

محمد السعران(صدى):

نفذ القطاع الصحي الشرقي صباح اليوم الأثنين دورة بعنوان ( فن التواصل بين الممارس الصحي ومتلقي الخدمه ) استهدفت ٦٠ ممارس صحي ‬ من مختلف المراكز الصحية بشرق الرياض وبدأت الدورة بكلمه لمشرف القطاع الشرقي د. محمد الدلبحي اكد فيها على الاتصال ودوره الفعال في تحسين مستوى الخدمه المقدمه واهمية معالجة كافة المعوقات التي تحد من فعاليه الاتصال مع المريض والمراجع للحد من الشكاوي والمشاكل التي تواجه المرضى داخل المراكز الصحيه وشكر القائمين على الدوره والمنظمين على جهودهم متمنيا ان تحقق الهدف المنشود ‬

‫ثم قدم مدرب التنميه البشريه المدرب الدولي أ/ عبدالرحمن العروي محاضرة بدأها بتعريف الاتصال وعناصره وعوامل نجا‬حه وكيف توصل رأيك للجمهور دون الاساءه اليهم حيث تحدث العروي عن افضل القواعد لجذب من امامك لوجهة نظرك تلا ذلك الحديث عن معوقات الاتصال والحلول الممكنه وكذلك تحدث عن انماط الشخصيات وكيفية التعامل معاها بالشكل الصحيح .

وتم فتح باب النقاش في نهاية الدوره حيث تم طرح بعض النقاط المهمه من قبل المشاركين حول الحلول الممكنه للحد من معدل الشكاوى حيث ان معظم الشكاوي هي بالاحرى مشاكل تحتاج الى حلول ومعالجتها قبل ان تتحول الى شكوى رسمية واختتمت الدوره بتوزيع شهادات للحضور كما تم تكريم المحاضر من قبل مشرف القطاع الصحي الشرقي.