نيمار يمتدح الأخضر.. ويخص الفرج وسالم

حامد العمري (صدى):

امتدح النجم البرازيلي نيمار ، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ووصف لاعبيه بأصحاب الإمكانيات العالية، وأنه أظهر ندية للمنتخب بلاده في المباراة التي جمعت بينهما الجمعة الماضية ضمن بطولة سوبر كلاسيكو، ووصفه بالقوي.

وقال نيمار في مؤتمر صحفي اليوم قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي البطولة: ” لم اتفاجأ بمستوى المنتخب السعودي لأني كنت اعلم انه منتخب لديه إمكانيات ولعب أمامنا مباراة قوية ” .

وبشأن اللاعبين الذين لفتوا نظره اثناء سير المباراة قال نيمار: لا أذكر بالضبط اللاعبين السعوديين ولكن رقم 10 يقصد ” سالم الدوسري ” ورقم 7 ” سلمان الفرج ” كانا جيدين.

وعن مواجهة الغد أكد نيمار أن غياب الأرجنتيني ميسي مؤثر على شكل المباراة واستدرك قائلاً: ” لكنه يبقى كلاسيكو قوي والأرجنتين يملكون لاعبين مميزين مثل ديبالا ” واتقد أنهم قادرون على تعويض غياب ميسي.