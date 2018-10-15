بالفيديو.. ” متخصص ” يحذر من انتشار ظاهرة شراء الألبان مجهولة المصدر

علي القحطاني(صدى):

حذر الدكتور إبراهيم قاسم مدير الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية من الألبان مجهولة المصدر ، مؤكدا أنها تسبب أمراض عديدة .

وأوضح مدير الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية خلال برنامج ” ياهلا ” المذاع على قناة روتانا خليجية أن ظاهرة شراء الألبان مجهولة المصدر انتشرت وتزايدت في الآونة الأخيرة، وهي ظاهرة غير صحية تؤثر على المستهلكين، مبينا إنه من الممكن أن تكون الإبل أمام المستهلكين ولكن تكون غير مفحوصة وغير مضمون مدي سلامتها من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان ، وهذا تكمن مواقع الخطر علي المستهلكين.

وأضاف: تعمل وزارة البيئة مع الصحة ووزارة الشوون البلدية والقروية في مكافحة الأمراض المشتركة ولها برنامج ضخم، مؤكدا أن الأمراض التي ممكن تصيب الإنسان وتنتقل من الحيوانات البروسيلا والسل والسلمونيلا والسعار وكورونا.