بر الشرقية وأرامكو يزرعان 350 شتلة بحملة ” نزرعها لننعم بها “

سعيد العجل(صدى):

وزعت جمعية البر بالمنطقة الشرقية بمعرض خدمة المجتمع السنوي الذي تنظمه أرامكو السعودية سنويا بالظهران 350 شتلة بحملة ” نزرعها لننعم بها ” وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن حملة ” نزرعها لننعم بها ” هي إحدى مبادرات بر الشرقية التي قدمتها الجمعية لطلاب مركز الإعداد الجامعي بأرامكو خلال المعرض السنوي لخدمة المجتمع وذلك لخلق فرص تطوعية تمكن هؤلاء الشباب من تقديم خدمات تطوعية لمجتمعهم وأكد العفيصان حرص الجمعية سنويا على المشاركة في المعرض لتعريف الطلاب بالجمعية وخدماتها والفرص التطوعية التي يمكن من خلالها أن يسهم هؤلاء الشباب في خدمة مجتمعهم مبينا أن ذلك جاء وفقا للخطة الاستراتيجية للجمعية التي تحرص في هدفها الخامس على تشجيع التطوع في دعم أنشطة الجمعية المجتمعية بما يحقق أهداف رؤية 2030في العمل التطوعي من جانبه قال مدير العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي فيصل بن مقبل المسند أن الجمعية شاركت بجدار كتابي ليعبر الطلاب من خلاله عن رؤيتهم في العمل التطوعي ومبادرات الجمعية وقال المسند أن العبارات التي كتبها الشباب جاءت معبرة ومحفزة للجمعية في الاستمرار في تقديم مثل هذه المبادرات ولفت المسند إلى أن هؤلاء الشباب التمسوا من الجمعية الاحتفاظ بهذه اللوحة التي عبروا خلالها على رغبتهم واستعدادهم وحماسهم للعمل التطوعي في حين رحبت الجمعية بذلك مشيرا إلى أن الجمعية أطلقت لهؤلاء الشباب جائزة المتطوع الإعلامي لاستقطاب المهارات الإعلامية المتميزة منهم للتطوع في مجال العمل المجتمعي.