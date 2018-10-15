اليمن: إعفاء بن دغر وإحالته للتحقيق وتعيين معين عبد الملك رئيسا للوزراء

فهمي محمد(صدى):

أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الاثنين، قراراً أعفى بموجبه أحمد عبيد بن دغر، من منصبه كرئيس للوزراء، وأحاله إلى التحقيق نتيجة الإهمال الذي رافق أداء الحكومة.

وتضمن القرار تعيين معين عبدالملك رئيساً للوزراء، وتعين هادي سالم أحمد سعيد الخنبشي نائباً لرئيس الوزراء، مع أعضاء الحكومة بمناصبهم والاستمرار في أداء مهامهم، بحسب ماذكرت قناة العربية.