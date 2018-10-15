  • الإثنين 15

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. محمد صلاح يحتضن فتاة بكت فور رؤيته

بالفيديو.. محمد صلاح يحتضن فتاة بكت فور رؤيته

بالفيديو.. محمد صلاح يحتضن فتاة بكت فور رؤيته
ماجد محمد(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، للدولي المصري محمد صلاح، رد فعله تجاه فتاة شابة بكت فور رؤيته قبل مباراة ” اي سواتيني ” .

ودخلت الفتاة في نوبة بكاء متواصل فور رؤية صلاح، ما دفعه إلى احتضانها معلقًا : ” هو أنا لسة كلمتك ” .

وكانت إحدى صديقات الفتاة تصور المقطع، فسلَّم عليهن ثم بدأ في التصوير معهن.

يذكر أن صلاح كان قد تعرض للإصابة قبل نهاية المباراة التي انتهت بفوز المنتخب المصري برباعية مقابل هدف ضمن تصفيات بطولة أفريقيا.

 

 

 


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 52 دقيقة

نفس الموقف صار لي لما كنت القي أومسيه شعريه بألنقلنترا … حتى كان عنوانها بحبك وأموت فيك يا بورعي

[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 47 دقيقة

بعد كدا شيطان مصري راح يوزه ويزن على راسه
… يا قدع طالما تحبك كدا ما تشحطها ولا من شاف ولا من دري…؟
وبعدها راح ترفع عليه أدية أغتصاب وتشفط منه كم مليون…

[ عدد التعليقات: 412 ] نشر منذ 39 دقيقة

بألنقلنترا في اي بلد هذه ضحكتني وانا زعلان

[ عدد التعليقات: 1154 ] نشر منذ 23 دقيقة

أي سواتيني؟؟؟؟؟؟؟؟من وين جبتو الإسم هههههه
إسمه سوازيلندا😊😊

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *