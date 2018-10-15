بالفيديو.. محمد صلاح يحتضن فتاة بكت فور رؤيته
وثَّق مقطع فيديو، للدولي المصري محمد صلاح، رد فعله تجاه فتاة شابة بكت فور رؤيته قبل مباراة ” اي سواتيني ” .
ودخلت الفتاة في نوبة بكاء متواصل فور رؤية صلاح، ما دفعه إلى احتضانها معلقًا : ” هو أنا لسة كلمتك ” .
وكانت إحدى صديقات الفتاة تصور المقطع، فسلَّم عليهن ثم بدأ في التصوير معهن.
يذكر أن صلاح كان قد تعرض للإصابة قبل نهاية المباراة التي انتهت بفوز المنتخب المصري برباعية مقابل هدف ضمن تصفيات بطولة أفريقيا.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 52 دقيقة
نفس الموقف صار لي لما كنت القي أومسيه شعريه بألنقلنترا … حتى كان عنوانها بحبك وأموت فيك يا بورعي
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 47 دقيقة
بعد كدا شيطان مصري راح يوزه ويزن على راسه
… يا قدع طالما تحبك كدا ما تشحطها ولا من شاف ولا من دري…؟
وبعدها راح ترفع عليه أدية أغتصاب وتشفط منه كم مليون…
بهلول[ عدد التعليقات: 412 ] نشر منذ 39 دقيقة
بألنقلنترا في اي بلد هذه ضحكتني وانا زعلان
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1154 ] نشر منذ 23 دقيقة
أي سواتيني؟؟؟؟؟؟؟؟من وين جبتو الإسم هههههه
إسمه سوازيلندا😊😊