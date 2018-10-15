بالفيديو.. محمد صلاح يحتضن فتاة بكت فور رؤيته

ماجد محمد(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، للدولي المصري محمد صلاح، رد فعله تجاه فتاة شابة بكت فور رؤيته قبل مباراة ” اي سواتيني ” .

ودخلت الفتاة في نوبة بكاء متواصل فور رؤية صلاح، ما دفعه إلى احتضانها معلقًا : ” هو أنا لسة كلمتك ” .

وكانت إحدى صديقات الفتاة تصور المقطع، فسلَّم عليهن ثم بدأ في التصوير معهن.

يذكر أن صلاح كان قد تعرض للإصابة قبل نهاية المباراة التي انتهت بفوز المنتخب المصري برباعية مقابل هدف ضمن تصفيات بطولة أفريقيا.