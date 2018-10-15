” التجارة ” تشهر بصاحب منشأة تبيع إطارات منتهية الصلاحية بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، عن التشهير بصاحب منشأة بمدينة مكة المكرمة؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته، وثبوت تورُّط المنشأة المخالفة في حيازة وعرض إطارات سيارات منتهية الصلاحية، إضافة إلى قيامها بعرض وبيع الزيوت غير المطابقة للمواصفات والمقاييس؛ وهو ما يعد غشًّا وتضليلاً للمشتري.

ونشرت الوزارة، الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، والذي تضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 15 يومًا، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالف.

يذكر أن مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار، و أثناء جولاتهم الرقابية، قد وقفوا على منشأة تختص ببيع إطارات السيارات في شارع الحج بمكة المكرمة، واتضح وجود إطارات سيارات منتهية الصلاحية، كما اتضح قيام العاملين بالمنشأة بعرض وبيع زيوت هيدروليك غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.